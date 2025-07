El Deportivo Saprissa es líder en exportar porteros a Europa, lo hizo con Keylor Navas, Esteban Alvarado, Anthony Walker, Patrick Sequeira, Danny Carvajal y ahora con Kevin Chamorro.

Teletica.com le consultó a Erick Lonis, como exportero del club y como miembro del Comité Deportivo del club, por qué el club morado suele exportar guardametas.

"Primero están los parámetros, digamos en la escogencia de los talentos. Para que tengan una idea, cuando yo empezaba a jugar, mi estatura era perfecta para ser arquero. Hoy no cumplo con los parámetros europeos para poder ser arquero", comentó Lonis. Y agregó: "Eso significa que ha cambiado bastante y si ustedes han visto, nosotros nos hemos ido adaptando a esos parámetros. ¿Qué tiene Saprissa? Creo que el hecho de jugar en un equipo tan exigente, y además la exigencia en la portería de un equipo como Saprissa, con todo el respeto para los demás, es mayor que en otros equipos. No es lo mismo que tengan un gol discutido en el Saprissa, que lo hagan en algún otro equipo".

Además, Lonis indicó que hay un factor fundamental a tomar en cuenta que es: la personalidad del arquero.

"Yo he estado también en equipos que no son llamados grandes. He estado en la selección y uno sabe cuáles son las consecuencias de recibir un gol malo en el Saprissa. Yo lo que creo es que ante esta exigencia, el equipo, en su naturaleza, ha buscado arqueros que tengan esa personalidad y que cumplan con los parámetros internacionales, de 1.85 mts para arriba, que tengan mucho carácter, mucha personalidad" añadió.

Al mismo tiempo, Lonis destacó la labor de Roger Mora en la preparación de arqueros, pues ha estado en el proceso de formación de talentos en este departamento.

"Y ya en la parte de entrenamiento, tenemos un departamento de entrenamiento de arqueros, encabezado por Roger Mora, que es una de las personas más profesionales, más apasionadas y más estudiosas", afirmó Lonis.

Por último, Lonis recordó que el Monstruo ha formado porteros no solo para legionarios recientes sino también para el mercado nacional.



a