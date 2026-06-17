Saprissa enfrentará el Apertura y la Copa Centroamericana dándole continuidad a su proyecto

El 26 de mayo, Erick Lonis, encargado de la parte deportiva de Saprissa, atendió a la prensa y habló sobre la llegada de dos refuerzos más, luego de que ese día se diera a conocer la incorporación de Andrey Soto.

En días recientes, los morados anunciaron el fichaje de Keyshwen Arboine, proveniente del Guastatoya de Guatemala, por lo que quedaría un jugador más en carpeta para los tibaseños.

Las pocas contrataciones y el perfil de estos nombres indican que en Saprissa le darán continuidad al proyecto, en un semestre en el que deberán competir en el Apertura 2026 y asumir la obligación de destacar en la Copa Centroamericana.

Hay que tomar en cuenta que Lonis y su equipo han logrado concretar siete renovaciones.

Ariel Rodríguez, Isaac Alfaro, Jorkaeff Azofeifa, Julián González, Kenneth González, Mariano Torres y Newton Williams seguirán en planilla.

📝 Comunicado oficial: El Deportivo Saprissa informa que el delantero Keyshwen Arboine se incorpora al club por un periodo de un año.



Le damos la más cordial bienvenida a Arboine y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa con nuestra institución. pic.twitter.com/enTXhKQRQT — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 12, 2026

Esto se da en el contexto de un equipo que viene de ser subcampeón, pero que ya acumula cuatro torneos sin levantar un título.

Además, en Concacaf deberá medirse con Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza (Panamá) y UMECIT FC (Panamá), en un certamen que otorga boletos para la Copa de Campeones de Concacaf.

Ante un semestre cargado de compromisos, la dirigencia morada parece convencida de que la base actual tiene las condiciones para volver a pelear por títulos tanto a nivel nacional como internacional.



