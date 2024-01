Saprissa dispondrá de tres cisternas con agua en camerinos para asegurar juego ante Grecia

31 de enero de 2024, 11:35 AM

-No nos vamos a tomar ningún riesgo, nosotros vamos a hacer los primeros que nos opondríamos a exponer a colaboradores, jugadores y dirigentes, a una situación que sea adversa a la salud, obviamente estaríamos en contra.

Ayer nos pusimos en contacto con Grecia y les expusimos las medidas para garantizar no solamente la higiene personal con agua potable para el equipo visita y casa, pues no es que nosotros tenemos agua y la visita no. Para el consumo sería con agua embotellada que hemos estado comprando y todo eso quedó acordado entre Competición y Grecia.