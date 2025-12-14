Saprissa destaca los 400 partidos de David Guzmán

El Deportivo Saprissa destacó los 400 partidos de David Guzmán, quien en el país solo ha vestido la camiseta morada.

Según una publicación de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), el volante logró esta cifra en el juego de ida de las semifinales contra Cartaginés.

El conjunto morado afirmó que Guzman fue “formado en nuestras Divisiones Menores” y recordó que debutó el 16 de agosto de 2009, en el triunfo 1-2 ante San Carlos.

Ademas, en su torneo debut fue nombrado como el mejor novato de la competencia.

Guzman ha tenido dos pasos por el Monstruo, el primero desde su debut en 2009 hasta el 2016, cuando jugó en el Portland Timbers y el Columbus Crew de la MLS.

Regresó a la S en 2020 para mantenerse hasta la fecha.

En su palmarés, el volante contabiliza 10 títulos de campeonato nacional, un Torneo de Copa, dos Súper Copas y una Recopa.