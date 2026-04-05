Saprissa derrota a Pérez Zeledón y llega a la cima esperando lo que haga Herediano

Cuando el central dio el pitazo inicial del partido entre Saprissa y Pérez Zeledón, los morados sabían que ganando alcanzaban la cima, a la espera de lo que hiciera Herediano.

Cuando el central dio el pitazo final, el marcador era 4-0. Los Guerreros del Sur fueron un rival complicado; a los morados les costó definir ante un Bryan Segura que mostró dos caras, pero al final se dejaron tres puntos vitales para llegar a la primera casilla del Clausura 2026.

Saprissa lo intentó por arriba, por abajo, por el centro, por las bandas, de corta, media y larga distancia, y parecía que no había manera de abrir el candado que puso Roberth Arias.

En Pérez Zeledón, todos corrieron, todos metieron pierna fuerte y fueron un hueso duro de roer.

Tuvo que llegar un remate de Mariano Torres, que se le coló a Segura, y luego un trallazo espectacular de Jefferson Brenes para cambiar la tensión por alegría en la grada.





Con el partido definido Gerson Torres aprovechó una defensa partida de los generaleños para definir sin portero, luego Rachid Chirino sacó ventaja de una mala salida de Segura para sellar la goleada.

El final llegó con un estadio que cambió los nervios y la molestia por celebración, ya que los tibaseños cumplieron y ganaron.

En la fecha 15, Saprissa recibirá a Liberia y Pérez Zeledón será local para medirse con Puntarenas.