EN VIVO
Clock

de HS

Club Sport Herediano

Saprissa derrota a Herediano al descanso

Tras 45 minutos, Saprissa gana 2-1 ante Herediano.

Saprissa-Herediano. Saprissa
Saprissa-Herediano. Saprissa
Por Adrián Fallas 13 de mayo de 2026, 20:55 PM

El primer tiempo del partido de ida de la final de segunda fase terminó con Saprissa derrotando a Herediano por marcador de 2-1.

Los morados abrieron el marcador con tantos de Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

A los 12 minutos, los locales tomaban una ventaja que parecía cómoda, pero las dos anotaciones despertaron a los rojiamarillos.

El descuento llegó al 21’, cuando Marcel Hernández se juntó con José de Jesús González para el 2-1.

Tras ese momento, las acciones se balancearon y el partido tomó una dinámica de ida y vuelta, pero sin cambios en el marcador.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas