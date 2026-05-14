Saprissa derrota a Herediano al descanso

El primer tiempo del partido de ida de la final de segunda fase terminó con Saprissa derrotando a Herediano por marcador de 2-1.

Los morados abrieron el marcador con tantos de Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

A los 12 minutos, los locales tomaban una ventaja que parecía cómoda, pero las dos anotaciones despertaron a los rojiamarillos.

El descuento llegó al 21’, cuando Marcel Hernández se juntó con José de Jesús González para el 2-1.

Tras ese momento, las acciones se balancearon y el partido tomó una dinámica de ida y vuelta, pero sin cambios en el marcador.