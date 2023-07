Saprissa deberá pagar más de ₡1 millón en multas tras la gran final

Una multa de ₡150.000, ya que por segunda ocasión en la temporada se da el ingreso de objetos no permitidos al estadio (extintores no reglamentarios).



Una multa de ₡100.000 por el ingreso de objetos no permitidos (banderas de dimensiones superiores a las establecidas).



Una multa de ₡400.000 por no destacar las zonas amarillas por tercera ocasión en la temporada; la multa se eleva al doble de lo correspondiente por estar en instancias finales del campeonato.



Una multa de ₡300.000, al ser la segunda ocasión en la temporada que se lanzan objetos peligrosos que pueden causar lesión que no impactan a ninguna persona dentro del terreno de juego.



Una multa de ₡150.000, al ser la segunda ocasión en la temporada que se lanzan objetos no peligrosos que no impactan a ninguna persona dentro del terreno de juego.