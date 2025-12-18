Deportivo Saprissa
Saprissa deberá cancelar millonaria multa tras el primer partido de la final
Morados infringieron tres puntos del reglamento.
El primer partido de la final de fase dejó a Saprissa con la obligación de pagar una multa millonaria.
De acuerdo con el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, el club morado fue sancionado de la siguiente manera:
El club deberá cancelar una multa total de ₡2.337.500, desglosada en:
- Una multa de ₡1.687.500, de conformidad con el artículo 32 bis, al ser la cuarta vez en el torneo que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.
- Una multa de ₡400.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido como local, de conformidad con el artículo 55.2, inciso m), al registrarse por primera vez el uso indebido de extintores.
- Una multa de ₡250.000, de conformidad con el artículo 57, inciso 2), al ser la primera vez que no se utiliza el audio del himno oficial.