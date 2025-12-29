Saprissa da golpe en el mercado: anuncia llegada de dos extranjeros

El Deportivo Saprissa dio un fuerte golpe en el mercado de fichajes al contratar al atacante panameño Tomás Rodríguez y al extremo nicaragüense Bancy Hernández.

Hernández se unió por un periodo de dos años, mientras que Rodríguez por uno.

Bancy tiene 25 años y es oriundo de Río Blanco de Nicaragua. En su país jugó con el Walter Ferreti, club con el que debutó en 2021 y, posteriormente, se integró al Real Estelí, conjunto con el que destacó a nivel centroamericano a partir del 2023.

Con el Estelí jugó un total de 108 partidos y marcó 34 goles, también brindó siete asistencias.

También es habitualmente llamado a la Selección Nacional de Nicaragua, con la que debutó el 29 de enero de 2022 y, disputó 24 partidos.

Por su parte, el delantero panameño Tomás Rodríguez Mena, llega a préstamo del Sporting San Miguelito.

"Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las parte, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos", comentó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, en un comunicado de prensa.

El atacante tiene 26 años y fue formado en el Alianza FC, posteriormente, en el año 2020, pasó al Sporting San Miguelito y en 2023, vivió su primera experiencia a nivel internacional con el Monagas FC de Venezuela.