Saprissa da el primer golpe en la final ante Herediano

Al primer partido de la final entre Saprissa y Herediano le sobraron emociones. Para los morados, el encuentro fue una montaña rusa que terminó con victoria.

El 2-1 no es definitivo, pero sí representa el primer golpe en la serie.

El arranque de las acciones se tiñó de morado, con goles de Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

A los 12 minutos, los locales tomaban una ventaja que parecía cómoda, pero las dos anotaciones despertaron a los rojiamarillos.

El descuento llegó al 21’, cuando Marcel Hernández se juntó con José de Jesús González para el 2-1.

Así se fueron los equipos al descanso.

En la segunda parte se dio otra acción que cambió mucho el trámite del partido. En una muestra total de desubicación, Gerald Taylor le mostró el dedo del medio a Elías Aguilar y se fue expulsado.

Era el minuto 48 y el resto del encuentro se jugó con los visitantes buscando el arco de Abraham Madriz y con los saprissistas aguantando la ventaja de manera exitosa.

Ahora todo se decidirá en el Carlos Alvarado este sábado a las 8 p. m.