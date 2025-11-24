Saprissa da a conocer quién es su nuevo gerente general

El Deportivo Saprissa informó este lunes que Federico Serrano, de 57 años, será el nuevo gerente general del club.

Serrano llega con el objetivo de "fortalecer la estructura financiera, administrativa y deportiva del club, dando continuidad a la dirección estratégica definida en los últimos años", según informó el equipo en un comunicado de prensa.



Los morados comunicaron que Serrano es un profesional con amplia trayectoria en áreas comerciales, logística, manufactura, distribución, estrategia de negocios y transformación empresarial.



Su profesión es Ingeniero Industrial y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo.

“Estaremos realizando un diagnóstico integral, tomando como base la parte económica y financiera, con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura administrativa del club, potenciando y empoderando el talento que tenemos en la institución, para lograr impacto en lo deportivo”, comentó Serrano.

Serrano llega a ocupar el puesto que dejó vacante Gustavo Chinchilla, luego de que se anunciara su salida del puesto en abril.