Saprissa corre para tener a Javier Paradela listo

Es uno de los retornos más esperados por la afición morada, sin embargo, aún se desconoce cuándo podrá volver a ser de la partida.

Lo cierto es que Saprissa corre para tener a tiempo a Javier Paradela, quien no pudo debutar en la primera fecha y tampoco estuvo en la presentación de fichajes a inicios de semana.

Según explicó el técnico Vladimir Quesada, el cubano se encuentra en óptimas condiciones para saltar al terreno de juego, pero aún faltan detalles con su permiso laboral.

“Lo veo muy bien, está feliz de estar acá y se le nota. Él es un gran profesional y siempre tiene una gran disposición hacia el entrenamiento, uno le nota sus emociones, por lo menos lo que nos deja ver. Está entrenando bien y estamos a la espera de que se ordene todas sus cosas legales para que pueda participar de lleno en los entrenamientos”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Paradela es el único de los extranjeros morados que aún no logra debutar, pues en la primera fecha ya estuvieron presentes Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

Tanto el nicaragüense como el panameño dejaron buenas sensaciones, pero será Quesada el que tenga la última palabra para decidir si están para ser titulares.

Otra de las dudas es la de Fidel Escobar, quien arrastra molestias desde la pasada final que perdieron ante Alajuelense.

“Ha presentado en los últimos días desde la final, un pequeño problema físico debido a un golpe, está muy bien y está haciendo entrenamientos individuales y colectivos, sobre todo individuales con el readaptador físico. Esperamos ver hoy cómo ha evolucionado y hoy tomaremos una decisión con respecto al partido de mañana”, explicó Vladimir.

Los morados visitarán el Carlos Alvarado de Santa Bárbara para enfrentar al Herediano, en un duelo vibrante en apenas la segunda fecha del Torneo de Clausura 2026.

Este partido será a partir de las 8 p. m. en transmisión de Teletica Radio.



