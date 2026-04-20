Saprissa convoca a sus socios para este 30 de abril

El Deportivo Saprissa hizo un llamado a sus accionistas para una “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria”, que se llevará a cabo en el estadio.

De acuerdo con los morados, estos serán los temas a tratar:

Discutir, aprobar o improbar el Informe del Presidente.

Discutir, aprobar o improbar los Estados Financieros Auditados del período 2025.

Conocer el Informe del Fiscal.

Discutir, aprobar o improbar la capitalización hasta US$ 6,748,792.00 y la consecuente reforma de la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.

Otorgar comisión para comparecer ante notario público a fin de protocolizar acuerdos tomados.

La primera convocatoria será a las 5 p. m., mientras que la segunda está pactada para las 6 p. m.

“Tendrán derecho de asistir a la Asamblea todos los accionistas que se encuentren registrados como tales en el Libro de Registro de Accionistas a la fecha de esta publicación”, recordaron.

Finalmente, los tibaseños señalaron que deberán presentar documento de identificación.