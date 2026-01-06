Deportivo Saprissa
Saprissa convoca a sus accionistas para nombrar puestos en la Junta Directiva
La Asamblea General se llevará a cabo el 15 de enero en el estadio
El Deportivo Saprissa convocó una Asamblea General de accionistas para este 15 de enero.
De acuerdo con la información, el orden del día es el siguiente:
La primera convocatoria al estadio del equipo en Tibás se estipula para las 5 p. m. y, en caso de no haber cuórum, la segunda convocatoria está prevista para las 6 p. m.
Cabe recordar que los morados deben elegir al sustituto de Juan Carlos Rojas, quien deja la presidencia de los tibaseños.
A continuación, la información posteada en redes sociales por el equipo.