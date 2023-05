Saprissa consiguió su mejor registro de puntos en fase regular con 50 unidades

“Soy una persona que, ante jugadores, veo seres humanos y los he respetado como tales, así se los he hecho ver. Yo probablemente fui un jugador regular y entiendo bien por lo que están pasando, unos estarán contentos, otros un poco contentos y otros del todo no están contentos. Pero de mí no van a escuchar una mala palabra o un exabrupto hacia ellos”, mencionó.