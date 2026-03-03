Saprissa confirma una mala noticia sobre Sebastián Acuña

Saprissa dio a conocer la última actualización con respecto a la lesión del futbolista Sebastián Acuña.

Acuña salió lesionado el domingo anterior en el partido ante Guadalupe FC, precisamente en el arranque del juego tras chocar con un rival en un tiro de esquina.

Los morados dieron a conocer uno de los peores escenarios para el futbolista con una lesión que podría tomarle meses.

“El Deportivo Saprissa informa que después de los estudios realizados a nuestro jugador Sebastián Acuña, se confirma la ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda. Por lo cual deberá ser sometido a una artroscopia de rodilla”, indicó el club.

De momento, el tiempo de recuperación se informará “una vez finalizado el procedimiento”.

Sin embargo, las lesiones de ruptura de menisco pueden variar entre tres a cuatro semanas a más de tres meses en caso más extremos.

La ausencia de Acuña será una baja importante pues el futbolista venía siendo regular en el plantel de Hernán Medford.



