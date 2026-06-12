EN VIVO
Clock

de HS

Deportivo Saprissa

Saprissa confirma su segundo fichaje para el Apertura 2026

Los morados siguen reestructurando su planilla para buscar el título 41.

Keyshwen Arboine. Foto: Facebook de Guastatoya
Keyshwen Arboine. Foto: Facebook de Guastatoya
Por José Fernando Araya 12 de junio de 2026, 15:29 PM

El Deportivo Saprissa confirmó su segundo fichaje de cara al Torneo de Apertura 2026.

Se trata del delantero Keyshwen Arboine, quien llega procedente del Guastatoya de Guatemala.

El atacante de 24 años llega por un periodo de un año. 

“Le damos la más cordial bienvenida a Arboine y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa con nuestra institución”, anunció el club en redes.

Arboine es el segundo fichaje de los morados para la próxima campaña, pues anteriormente anunció el arribo de Andrey Mora, proveniente de Pérez Zeledón y quien estuvo en los pasados amistosos con la Selección Nacional.


YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas