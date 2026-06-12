Saprissa confirma su segundo fichaje para el Apertura 2026

El Deportivo Saprissa confirmó su segundo fichaje de cara al Torneo de Apertura 2026.

Se trata del delantero Keyshwen Arboine, quien llega procedente del Guastatoya de Guatemala.

El atacante de 24 años llega por un periodo de un año.

“Le damos la más cordial bienvenida a Arboine y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa con nuestra institución”, anunció el club en redes.

📝 Comunicado oficial: El Deportivo Saprissa informa que el delantero Keyshwen Arboine se incorpora al club por un periodo de un año.



Le damos la más cordial bienvenida a Arboine y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa con nuestra institución. pic.twitter.com/enTXhKQRQT — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 12, 2026

Arboine es el segundo fichaje de los morados para la próxima campaña, pues anteriormente anunció el arribo de Andrey Mora, proveniente de Pérez Zeledón y quien estuvo en los pasados amistosos con la Selección Nacional.



