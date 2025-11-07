Saprissa confirma el estado de la lesión de Deyver Vega
Según la página oficial de Unafut, Vega apenas suma dos partidos disputados en el Torneo de Apertura 2025.
El Deportivo Saprissa dio a conocer una actualización con respecto a la lesión del futbolista Deyver Vega.
Los morados anunciaron que el futbolista “fue sometido con éxito a una artroscopia de rodilla por una lesión de cartílago”.
Esto podría llegar a causarle al menos varios meses de recuperación, lo que lo margina por completo del cierre del campeonato.
😷 Reporte Médico Goodlife: El jugador Deyver Vega fue sometido con éxito a una artroscopia de rodilla por una lesión de cartílago. pic.twitter.com/1KcOkNoQ6X— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 7, 2025
La última vez que Vega se vistió de morado para disputar un partido fue el pasado 31 de agosto en el clásico ante Alajuelense, en el que cayeron 0-1.
Según la página oficial de Unafut, Vega apenas suma dos partidos disputados en el Torneo de Apertura 2025 para apenas 43 minutos en cancha.