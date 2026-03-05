Saprissa cierra la fecha 10 ante Sporting FC

El Deportivo Saprissa cerrará la fecha 10 del Clausura este jueves a las 8 p. m., cuando reciba a Sporting FC en La Cueva.

Con el triunfo de Herediano ante Guadalupe FC, la S está obligada a triunfar frente a los albos si desea disputar el liderato el fin de semana.

Los morados marchan invictos desde que Medford llegó al banquillo. En el torneo nacional son segundos con 18 puntos, mientras que los herediano tienen el liderato con 19 unidades.

Eso sí, Sporting juega por el no descenso y ya sorprendió a la Liga cuando fue al Morera al derrotarla 1-2.

Liderato en la mira

Incluso, tanto morados como rojiamarillos se enfrentarán en la jornada 11 este fin de semana.

La S recibirá este domingo a las 5 p. m. al Team en La Cueva en un juego que es muy importante para las aspiraciones de ambos clubes.