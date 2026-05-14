Saprissa castiga a Taylor tras expulsión ante Herediano en la final

El Deportivo Saprissa anunció este jueves la decisión que tomó con Gerald Taylor tras la expulsión de este miércoles en el juego de ida de la final de segunda fase del Clausura 2026.

Taylor realizó un gesto obsceno tras un choque con Elías Aguilar y se fue temprano a las regaderas luego de que el central revisara la acción en el VAR.

“Saprissa informa que se aplicaron medidas disciplinarias económicas al jugador”, indicaron los morados.

“La institución desaprueba de manera categórica la conducta mostrada por el futbolista hacia un rival, ya que no representa los principios y valores que promueve el club dentro y fuera del terreno”, añadieron.

La situación con el futbolista se presenta luego de que Mariano Torres y Fidel Escobar tuvieran que purgar un castigo de tres fechas tras un encontronazo con un oficial de Unafut. Además, se encuentra abierto un proceso para determinar si cabe una sanción para Jorkaeff Mauricio por gestos obscenos en el partido en la casa de Liberia por semifinales.

“Saprissa respetará y acatará las resoluciones disciplinarias que correspondan y continuará brindando acompañamiento integral al jugador, con el objetivo de fortalecer su desarrollo profesional y personal”, concluyeron los tibaseños.