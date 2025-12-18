Saprissa casi que descarta a Óscar Duarte para el sábado

Óscar Duarte marcó la nota preocupante para el Saprissa tras el empate 2-2 ante Alajuelense este miércoles en la final de segunda fase.

A solo 15 minutos del primer tiempo, el defensor terminó en el suelo y no volvió a levantarse más, provocando la primera baja de los morados.

Ya tras el juego, se le pudo notar como abandonó las instalaciones del estadio Ricardo Saprissa en muletas, lo que encendió las alarmas en el conjunto morado.

Tras esa primera valoración, el técnico morado, Allan Soto, habló sobre las condiciones del jugador, al que prácticamente descartó para la vuelta el próximo sábado en el Morera Soto.

“Óscar sufrió un trauma distorsivo en su rodilla derecha. Este jueves en la mañana vamos a hacerle una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación que va a tener el muchacho”, mencionó a los micrófonos de Teletica Radio.

Luego explicó que la recuperación es difícil y tomará rato.

“Es complicado la verdad, vamos a hacer los estudios y con eso vamos a definir y hacer un parte médico. De momento, se le inmovilizó su rodilla y se le colocaron muletas y haremos mañana (jueves) estudios para saber, esa rodilla no tiene ningún antecedente importante”, explicó.

De momento no hay un parte oficial sobre Duarte, pero su futuro parece turbio, al menos pensando en el cierre del Torneo de Apertura 2025.



