Saprissa cancela deuda con la CCSS gracias a millonaria inyección económica

El Deportivo Saprissa realizó este jueves una nueva Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios en el estadio Ricardo Saprissa Aymá y en la cual se presentaron importantes avances en materia de fortalecimiento institucional y financiero del club.

Entre los puntos más destacados estuvo el anuncio de que se llegó a la cancelación total de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual se arrastraba desde hace más de dos décadas.

Esto se da gracias a la visión y el aporte de los nuevos socios, así como el trabajo comprometido de la familia Picado, por lo que la institución dio a conocer la capitalización de hasta $6,748,792.





Esto permite amortizar un porcentaje significativo con una renegociación de la deuda con entidades financieras, fortaleciendo aún más la estabilidad económica del club.

“Esta administración ha priorizado el cumplimiento de las obligaciones con el Estado costarricense, reafirmando el compromiso de Saprissa con la responsabilidad institucional, la sostenibilidad y el manejo financiero responsable a largo plazo”, mencionó el club en un comunicado.

Asamblea del Saprissa

Adicionalmente, se presentó el plan estratégico institucional de cara al futuro, junto con la introducción del nuevo gerente general, Omar Hernández, quien estuvo acompañado por el staff gerencial y el presidente de la Junta Directiva, Roberto Artavia.



