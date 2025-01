Saprissa busca reducir la sanción a Kendall Waston

El espigado defensor, Kendall Waston, tendrá un atípico arranque del Torneo de Clausura 2025, pues, deberá purgar una sanción de nueve partidos de suspensión tras los incidentes ocurridos en la final de fase ante Herediano.

Sin embargo, los morados ya comenzaron el proceso para apelar dicho castigo y al menos reducir la cuota de partidos.

Recordemos que el reglamento permite apelar estas decisiones cuando se le castiga al futbolista con más de cuatro compromisos.

“Me pareció que fue excesiva a mi parecer. Ojalá que ahora con la apelación que hicieron los abogados se puedan descontar algunos partidos, pero ahora que comienza el torneo ojalá podamos volver a los primeros lugares y ya en un mes tendremos los partidos ante Vancouver que es muy importante”, indicó Waston a Teletica Deportes Radio.

Y es que precisamente, el defensor se perdería prácticamente un mes y medio fuera, lo que es una baja significativa, pensando que tampoco contará con Mariano Torres, Esteban Alvarado, Óscar Duarte, Deyver Vega y Fabricio Alemán.

“Es como un mes y medio fuera, pero uno sigue entrenando bien, no será lo mismo entrenar que jugar partidos de competencia, eso es obvio, pero uno no se tiene que descuidar. Esto es algo que me es familiar, pues en otras ocasiones he estado lesionado”, expresó el defensor.

“Uno siempre va a reaccionar”.

Ya sobre la jugada, Waston ofreció disculpas por su comportamiento, aunque admitió que fue una reacción del momento debido a una provocación, según él, del asistente del Herediano, Víctor “Mambo” Núñez.

“Fue al calor del momento. Yo siempre voy a reaccionar, a mí me pueden decir lo que sea, pero ya cuando me tocan la cara yo reacciono… No me acuerdo de que fue lo que me dijo, pero cuando yo siento contacto en mi cara, reaccioné”, mencionó.

Su criterio es que el castigo impuesto fue muy fuerte, pues tras los incidentes de la final entre Alajuelense y Herediano, los incidentes fueron más graves y aun así no se tuvo tanta mano dura con ellos.

"Siento que el castigo fue demasiado, hubo otro juego (final Alajuelense vs Herediano) en donde jugadores dieron golpes y solo recibieron una sanción de cuatro partidos, en mi caso son 9", mencionó.

De momento tocará esperar si la apelación del conjunto morado es acogida por el Tribunal de Apelaciones y se le logra rebajar la cantidad de partidos fuera a una de las grandes figuras del equipo.