Saprissa blinda ocho talentos de liga menor: Estos son los jugadores

El Deportivo Saprissa blindó a ocho de sus jóvenes talentos. Así lo dio a conocer Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del equipo.

Lonis destacó que siempre hay interés de otros clubes por jugadores de sus divisiones menores, pero a estos ocho futbolistas se les firmó el contrato.

Se trata de Kenneth González, Ian O'rourke, Berny rojas, Isaac Alfaro, Matías Elizondo, Johnny Woodly, Johnny Myrie y David Garro.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Lonis este domingo, durante la previa del partido ante Liberia:

Contratos de jugadores menores: Afortunadamente, siempre hay equipos que muestran interés por nuestros jugadores, ofertas o interés de otros equipos. En algunos casos se prestan bajo cierta modalidad y en otros los fichamos como profesionales, ese es el caso de Kenneth González, Ian O'rourke, Berny Rojas, Isaac Alfaro, Matías Elizondo, Johnny Woodly, Johnny Myrie, David Garro, todos fueron firmados, el caso específico de González fue firmado hasta mayo 2029.

Renovación de Ariel Rodríguez: No solo Ariel, también finaliza Mariano Torres, Ricardo Blanco, Marvin Loría, Ariel Rodríguez y Deyver Vega, con todos hemos venido conversando dentro de la normalidad. Yo creo que es lo normal que siempre hacemos. Tenemos una forma de negociar porque son negociaciones que no solo las veo yo, hay que verlo de forma corporativa. Con todos hemos establecido algún tipo de comunicación desde meses pasados.

Renovaciones con los cinco jugadores que vencen contrato: Es imposible renovar a todos, hay que verlos en sus circunstancias, hay que ser realistas, algunas veces lo mejor es renovar a un jugador o no renovarlos, mejorar el promedio de edad, o índices de rendimiento. Respetamos la trayectoria de los jugadores.

El caso de seguir con Mariano Torres: Todos son diferentes, todos son personas que tienen rendimientos diferentes, expectativas diferentes, no es lo mismo negociar con un muchacho de 20 años a negociar con Mariano, con el mismo Ariel, son casos diferentes. Por ejemplo, con Ricardo Blanc y David Guzmán, ellos quieren quedarse en el equipo postretiro y hay que ver los temas, nos preocupamos por plantearle no solo un contrato sino también algo adaptado a postretiro, el caso de Mariano es así.

18 goles separan a Ariel Rodríguez de Evaristo Coronado: No lo sé, uno desearía que todos los récords se rompan, pero aquí la prioridad es el rendimiento, si hay un record de por medio o no, en el caso de Ariel o cualquier otro, es en función de rendimiento.

