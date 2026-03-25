Saprissa asume las semifinales de Copa con un equipo prácticamente improvisado

El técnico Hernán Medford tendrá que armar un verdadero rompecabezas para las semifinales del Torneo de Copa este miércoles ante Liberia en el Edgardo Baltodano.

Los morados no contarán para este partido con 10 futbolistas, entre convocados a la Selección Nacional, lesionados y compromisos con divisiones menores.

Para este juego, Medford no podrá contar su portero titular Abraham Madriz, sus dos laterales Jorkaeff Azofeifa y Gerald Taylor ni el volante Jefferson Brenes, pues todos ellos viajaron con la Selección Nacional hacia Turquía para enfrentar los amistosos en fecha FIFA.

Por si fuera poco tampoco tendrá en ataque a Javier Paradela ni a Bancy Hernández, pues ambos fueron convocados por Cuba y Nicaragua para sus fogueos respectivos de selecciones.

Tras de cuernos palos para el Saprissa, pues no contará con Sebastián Acuña, David Guzmán, Fidel Escobar y Joseph Mora, pues todos se encuentran lesionados y en recuperación.

Cabe resaltar que el torneo pide como requisito a cada club cumplir con una cuota de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, lo que complica aún más el panorama.

Nombres como Minor Álvarez o Isaac Alfaro en la portería, Daniel Espinoza, Matías Elizondo y Derek Woodly, quienes estuvieron en la anterior serie ante Carmelita podrían volver a repetir.

Además ellos se podrían ver acompañados de otros de experiencia como Ariel Rodríguez, Gerson Torres, Marvin Loría y Ricardo Blanco, entre otros.

Habrá que ver si le da descanso a Kendall Waston en la parte baja.

Tampoco estarán en la nómina del Saprissa, Matías Cordero y David Garro pues fueron llamados para los amistosos de la Sub20.

Con un equipo completamente distinto, Saprissa enfrentará la ida de las semifinales este miércoles a las 7 p. m. en el Edgardo Baltodano, mientras que la vuelta será el domingo a las 4 p. m. en Tibás.



