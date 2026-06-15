Saprissa arrancó con pruebas físicas su pretemporada

El Deportivo Saprissa inició este lunes 15 de junio sus primeros trabajos de pretemporada pensando en lo que será el Torneo de Apertura 2026.

Los morados iniciaron la pretemporada con los típicos exámenes de sangre y mediciones nutricionales.

“Siempre es muy importante iniciar todo proceso de entrenamiento con valoraciones y mediciones. Obviamente, ellos han tenido un periodo de descanso y para uno como preparador físico es bueno saber cómo llegan para obtener datos y tomar decisiones para la pretemporada”, explicó Erick Sánchez, nuevo preparador físico del Saprissa.

Sánchez fue una de las nuevas incorporaciones al cuerpo técnico tras la salida de Marcelo Tulbovitz y llega con la experiencia de trabajar en la Selección Nacional durante los procesos de los Mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

“Desde hace 15 días estoy por acá, pero ya hoy tener el contacto con los jugadores es agradable y a muchos los conozco de Selección Nacional, así que será un gusto trabajar con ellos, pues es un buen equipo de trabajo”, expresó Sánchez.

Durante esta primera semana de trabajo, el Saprissa realizará trabajos de readaptación, para que los futbolistas vayan tomando ritmo poco a poco.

“La primera semana se utiliza para medir y hacer evaluaciones y entrenamientos ligeros para volver a acostumbrarse y ya las semanas posteriores comenzar a cargar un poco más”, añadió el preparador morado.

Los tibaseños realizarán una pretemporada de aproximadamente seis semanas de trabajo y en medio tendrán varios partidos de fogueo antes de su debut en el Torneo de Apertura 2026 en La Cueva ante Pérez Zeledón el próximo 26 de julio.



