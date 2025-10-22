EN VIVO
Deportivo Saprissa

Saprissa apunta a ganar todo y esperar una caída de Alajuelense para regresar a la cima

Los morados son segundos en la tabla del Apertura

Por Redacción Teletica Deportes 22 de octubre de 2025, 10:17 AM

Ganar todo y que Alajuelense ceda puntos en alguno de sus partidos; ese es el escenario del Saprissa para poder recuperar la cima del Torneo de Apertura 2025.

Los morados en este cierre de fase deben recibir a Puntarenas, visitar a Guadalupe, ser casa ante Herediano y Liberia

Cierran en la última fecha ante Sporting, por lo que esperan sacar ventaja en sus duelos en Tibás.

Los manudos deben un partido de reposición, por lo tienen un juego de ventaja sobre los saprissistas.

