Saprissa apuesta a un ataque con sello extranjero

La delantera de Saprissa será comandada por extranjeros con el delantero panameño Tomás Rodríguez, el nicaragüense Bancy Hernández y el cubano Javier Paradela.

Rodríguez llega a préstamo un año del Sporting San Miguelito, Hernández cedido a préstamo por dos años del Real Estelí. En el caso de Paradela retorna del Universitatea Craiova de Rumanía.

Los morados tenían claro que debían reforzar su ofensiva. Como extremos podrán jugar Bancy y Paradela, mientras que el nuevo centro delantero será Rodríguez.

Rodríguez

Rodríguez está en la puja por un campo a la Copa del Mundo 2026. Los canaleros enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en la cita mundialista.

Por esa gran vitrina es que Rodríguez necesita buen fútbol, ritmo y goles para estar en la lista definitiva del seleccionador Thomas Christiansen.

El atacante arriba en una zona donde los morados esperan a un goleador desde hace mucho tiempo.

Los tibaseños tuvieron la salida de dos extranjeros, el panameño Gustavo Herrera, y el argentino Nicolás Delgadillo. Hay que recordar, que el también canalero Newton Williams se recupera de una lesión en la rodilla.

Su currículum

El delantero de 26 años jugó recientemente con el Monagas de Venezuela, donde fue figura y goleador del equipo con 33 partidos disputados y 12 goles.

El ariete debutó en el 2016 en el Alianza FC de Panamá, en el 2020 pasó al Sporting San Miguelito y luego fue enviado a préstamo al Monagas en el 2024.

Además, ha disputado 11 partidos con la selección de Panamá y suma tres goles con los canaleros y podría llegar a ser mundialista con su selección.

Movimientos en el Monstruo

En el equipo morado no seguirán Yoserth Hernández, Mauricio Villalobos, Warren Madrigal, Esteban Alvarado, el panameño Gustavo Herrera ni el argentino Nicolás Delgadillo.



En el caso de Hernández y Villalobos jugarán en Liberia, Warren será vendido al Nashville de la MLS, Alvarado se retiró y Herrera y Delgadillo dejarán espacio para dos extranjeros más.



Además de la recién anunciada incorporación de Rodríguez se unirán al equipo el nicaragüense Bancy Hernández, el cubano Luis Paradela y el extremo Rachid Chirino, quien estaba a préstamo en San Carlos.



Se espera el retorno del cubano Luis Javier Paradela, aunque aún no está oficializado.



En cuanto al cuerpo técnico, Vladimir Quesada continuará al frente del banquillo del plantel.













