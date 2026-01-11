Saprissa apuesta a la competencia para sacar lo mejor de sus jugadores

Minor Álvarez, Rachid Chirino, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela son las incorporaciones de Saprissa para este Clausura 2026. Los morados apuestan por la competencia, especialmente en ataque, para sacar lo mejor de sus piezas.

Los morados vienen de caer en la final del Apertura 2025 ante Alajuelense y sumar su tercer certamen en fila sin título, por lo que la presión en el camerino morado es cada vez mayor.

“La competencia es algo que me va a ayudar a crecer, entonces lo tomo muy positivamente”, destacó Rachid Chirino, quien regresa al equipo tras un paso por San Carlos.

Otro de pasado norteño es Sebastián Acuña, quien cerró bien el semestre anterior, pero con picos y valles de rendimiento durante la temporada pasada.

“Son jugadores que nos van a ayudar mucho ofensivamente, que es algo que nos estaba haciendo un poco de falta en el torneo pasado: hacer el gol. Estábamos construyendo y llegando al área contraria, pero tal vez no nos estábamos concretando, y estas nuevas incorporaciones de seguro nos van a ayudar mucho”, destacó el volante sobre los nuevos nombres en planilla.

“Un ataque bastante de desequilibrio. Ojalá poder ser contundentes, pero siento que tenemos una buena planilla adelante que va a ofrecer mucho ataque”, añadió Chirino.

“Saprissa está bastante fuerte y el grupo se está armando bastante bien”, indicó Acuña, mientras que Chirino concluyó: “siento que este es un camerino hambriento y vamos a luchar por todos los títulos este año”.