Saprissa anuncia una renovación más

Este lunes, el Deportivo Saprissa anunció la extensión de contrato de uno de sus referentes. Se trata del volante David Guzmán, cuyo vínculo vencía en diciembre.

Guzmán jugará con los morados en el Clausura 2026 y el Apertura 2026.

El futbolista se ha consolidado como uno de los jugadores clave del conjunto tibaseño, y su nuevo contrato llega pocos días después de que el club alcanzara un acuerdo con Mariano Torres.

En el Apertura 2025, Guzmán ha disputado nueve partidos, cinco de ellos como titular y cuatro como suplente, sumando dos goles y una asistencia.