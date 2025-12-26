Saprissa anuncia una importante conferencia de prensa para este viernes

Para este viernes, Saprissa anunció que tendrá una importante conferencia de prensa.

“Tendremos conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa, a las 12:00 m. d., para dar un anuncio importante junto a Erick Lonis”, detallaron desde el equipo.

Los morados vienen de cerrar su tercer torneo consecutivo sin ser campeones.

El equipo no tuvo un buen semestre, ni en el certamen local ni en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Saprissa ahora se prepara para el Clausura 2026 y el Torneo de Copa.