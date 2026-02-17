Deportivo Saprissa
Saprissa anuncia que quedan pocas entradas para el clásico
Los morados reciben a Alajuelense este sábado a las 8 p. m.
El Deportivo Saprissa anunció que a mediodía de este martes se han vendido 6.500 entradas para el clásico.
Esto quiere decir que para el cotejo contra Alajuelense de este sábado a las 8 p. m. quedan pocos boletos disponibles.
El departamento de prensa tibaseño indicó que las localidades de Sol Sur, Platea Oeste, Platea y Sombra Preferencial están agotadas.
Quedan algunos boletos para Sol Norte, Sombra, Platea Este y Club Morado.
Este será el primer clásico del Clausura.