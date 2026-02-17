Saprissa anuncia que quedan pocas entradas para el clásico

El Deportivo Saprissa anunció que a mediodía de este martes se han vendido 6.500 entradas para el clásico.

Esto quiere decir que para el cotejo contra Alajuelense de este sábado a las 8 p. m. quedan pocos boletos disponibles.

El departamento de prensa tibaseño indicó que las localidades de Sol Sur, Platea Oeste, Platea y Sombra Preferencial están agotadas.

Quedan algunos boletos para Sol Norte, Sombra, Platea Este y Club Morado.

Este será el primer clásico del Clausura.