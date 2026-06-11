Saprissa anuncia la salida de uno de sus porteros al extranjero

El Deportivo Saprissa dio a conocer este jueves la salida del guardameta Minor Álvarez al extranjero.

Álvarez, quien llegó el pasado semestre al equipo y tuvo una temporada como suplente, ahora pasará a jugar con el Xelajú de Guatemala, en condición de préstamo por un año.

“Le agradecemos a Álvarez por su compromiso y trabajo con nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el futbol guatemalteco”, informó el club.

📝 Comunicado oficial: El Deportivo Saprissa informa que el guardameta Minor Álvarez pasa al Xelajú de Guatemala, en condición de préstamo por un año



Le agradecemos a Álvarez por su compromiso y trabajo con nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva… pic.twitter.com/wCcgqb5CJF — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 11, 2026

Los morados quedan en el apartado de la portería con únicamente Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

Esta es la quinta salida de los morados de cara al Apertura 2026, pues anteriormente se reportó la salida de Marvin Loría, Ricardo Blanco, Deyver Vega y Rachid Chirino.







