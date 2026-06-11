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Saprissa anuncia la salida de uno de sus porteros al extranjero

Esta es la quinta baja de los morados de cara al Apertura 2026.

Minor Álvarez, portero del Saprissa/Prensa Saprissa
Minor Álvarez, portero del Saprissa/Prensa Saprissa
Por José Fernando Araya 11 de junio de 2026, 16:58 PM

El Deportivo Saprissa dio a conocer este jueves la salida del guardameta Minor Álvarez al extranjero. 

Álvarez, quien llegó el pasado semestre al equipo y tuvo una temporada como suplente, ahora pasará a jugar con el Xelajú de Guatemala, en condición de préstamo por un año.

“Le agradecemos a Álvarez por su compromiso y trabajo con nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el futbol guatemalteco”, informó el club. 

Los morados quedan en el apartado de la portería con únicamente Abraham Madriz e Isaac Alfaro. 

Esta es la quinta salida de los morados de cara al Apertura 2026, pues anteriormente se reportó la salida de Marvin Loría, Ricardo Blanco, Deyver Vega y Rachid Chirino. 


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