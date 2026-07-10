Saprissa anuncia la salida de Tomás Rodríguez

Este jueves el Deportivo Saprissa anunció la salida de Tomás Rodríguez de la institución.

El atacante panameño hará maletas para ser ficha del Barcelona de Ecuador y los sudamericanos adquieren un porcentaje de la ficha del jugador.

Rodríguez se marcha tras un semestre en el que jugó 22 partidos, 20 de ellos como titular, además de acumular 1.546 minutos en cancha. Se va luego de anotar seis goles en el Clausura 2026.

El canalero estuvo con su selección en el Mundial 2026, donde disputó dos encuentros, sin lograr anotar para un combinado que regresó de la cita sin puntos ni goles.

En otros movimientos, el Deportivo Saprissa ya presentó a los cinco jugadores jóvenes que se unirán al primer equipo esta temporada.

Se trata de Fabricio Urbina, Ian O'Rourke, Matías Elizondo, Gabriel Carvajal y Thiago Cordero.

O'Rourke es guardameta, mientras que Elizondo, Carvajal y Urbina son mediocampistas, y Cordero es defensa central.

Los morados fueron oficializados en la conferencia de prensa en la que se presentó a los refuerzos Andrey Soto y Keyshawn Arboine.

En el horizonte morado está la posibilidad de la llegada de Sebastián Padilla, quien está en busca de nuevos aires tras su paso por Liberia.