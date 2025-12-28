Saprissa anuncia la salida de Nicolás Delgadillo

El Deportivo Saprissa informó de manera oficial la finalización del contrato del futbolista Nicolás Delgadillo, quien dejará de formar parte de la institución a partir de este momento.

Delgadillo se incorporó al conjunto tibaseño en marzo de 2025 y, durante su paso por el club, tuvo participación en 30 partidos oficiales defendiendo la camiseta morada.

En ese periodo, el jugador aportó tres anotaciones en las distintas competiciones en las que tomó parte, sumando minutos tanto en el campeonato nacional como en otros torneos oficiales.

Mediante un comunicado, la institución agradeció la disposición y el profesionalismo mostrados por el futbolista a lo largo de su vínculo contractual.

✍🏻 El Deportivo Saprissa agradece la disposición, el profesionalismo y el respeto demostrados por el jugador y le desea el mayor de los éxitos:https://t.co/bQXYc598Ce — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 28, 2025

Asimismo, Saprissa extendió su reconocimiento al representante del jugador por el respeto demostrado durante todo el proceso y le deseó a Delgadillo el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.



