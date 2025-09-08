Saprissa anuncia la famosa carrera de botargas, pero con un cambio

El Deportivo Saprissa anunció el regreso de una de sus tradiciones: la carrera de botargas.

Eso sí, este año la competencia tendrá un componente especial para celebrar las fechas patrias, ya que contará con faroles, tal y como se puede apreciar en el video adjunto.

El evento se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre, un día antes de la celebración por la independencia de Costa Rica.

El partido será contra Guadalupe y la carrera se realizará en el medio tiempo.











