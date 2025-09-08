Deportivo Saprissa
Saprissa anuncia la famosa carrera de botargas, pero con un cambio
Los morados han convertido este evento en una tradición.
El Deportivo Saprissa anunció el regreso de una de sus tradiciones: la carrera de botargas.
Eso sí, este año la competencia tendrá un componente especial para celebrar las fechas patrias, ya que contará con faroles, tal y como se puede apreciar en el video adjunto.
El evento se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre, un día antes de la celebración por la independencia de Costa Rica.
El partido será contra Guadalupe y la carrera se realizará en el medio tiempo.