Saprissa anuncia dos nuevos miembros de la Junta Directiva

El Deportivo Saprissa anunció este jueves los dos nombres que se incorporarán a la Junta Directiva en las próximas semanas.

Se trata de Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel, quienes se integrarán “a partir de enero de 2026, una vez que su nombramiento sea ratificado por la Asamblea de Socios que se celebrará en dicho mes”, según explicó el club mediante un comunicado de prensa.

Sobre Artavia, los morados detallaron que “es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países; doctor en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de INCAE e ingeniero naval de USMMA, Kings Point”.

Acerca de Durman, destacaron lo siguiente: “graduado como ingeniero de Texas A&M University y con un MBA, es un exitoso empresario de reconocida trayectoria, habiendo sido gerente de Operaciones y gerente General de Durman Esquivel; CEO de Aliaxis para Latinoamérica, y hoy presidente y CEO del Grupo Montecristo, con importantes inversiones en salud, logística, bienes raíces y comercio”.

Cabe recordar que los tibaseños ya habían anunciado que Juan Carlos Rojas dejará su puesto como presidente del club en las próximas semanas.



