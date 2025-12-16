Saprissa-Alajuelense: solo un equipo ha ganado en Tibás durante el Apertura

Si Saprissa quiere extender la definición del Apertura 2025, debe dar el primer paso este miércoles al recibir en Tibás a Liga Deportiva Alajuelense.

Para sorpresa de nadie, los morados han sido sólidos en casa durante el certamen: suman diez victorias, un empate y una derrota. Eso sí, el único equipo que fue al Ricardo Saprissa y se llevó los tres puntos fue Alajuelense.

Los manudos ganaron el primer clásico del semestre, con gol de Anthony Hernández.

En total, Saprissa ha recibido ocho goles jugando en su estadio. Solo en tres ocasiones mantuvo el marco en cero, pero en nueve de diez partidos anotó dos o más goles, destacando los cuatro tantos ante Sporting y los tres frente a Guadalupe, Pérez Zeledón y Liberia, respectivamente. En total, los tibaseños acumulan 22 goles y una diferencia de gol de +14.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, siempre ha destacado el apoyo de la afición saprissista.

“Es lindo, primero agradecido con Dios que nos da esa oportunidad. Va a ser algo muy lindo, con solo que se junten las dos aficiones más grandes del país. Es un placer, un honor, una gran bendición que nos da Dios”, explicó Quesada sobre un nuevo cara a cara con el máximo rival.

Cabe recordar que Alajuelense terminó en el primer lugar de la tabla en la fase regular, por lo que tiene la ventaja de cerrar en el Morera Soto esta final de fase y una eventual gran final si Saprissa saca la serie en estos dos partidos.