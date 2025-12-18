Liga Deportiva Alajuelense
Saprissa-Alajuelense: ¿hay sorpresas en las alineaciones?
Saprissa y Alajuelense se enfrentan este miércoles a las 8 p. m.
Se han despejado todas las dudas y ya se conocen los 22 titulares del partido de este miércoles entre Saprissa y Alajuelense.
Los morados reciben en Tibás a La Liga, en el primer juego de la final de fase del Apertura 2025.
El partido de vuelta se disputará el sábado en el Estadio Morera Soto, a las 7 p. m.
Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias moradas, con bordes y logos dorados.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias naranja, con bordes morados.
Alajuelense: Camiseta blanca con cuello negro, pantaloneta y medias blancas.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias rosadas.