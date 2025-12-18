Saprissa aclara que sí tenía permiso para usar extintores en la final

Luego de conocerse las sanciones tras el primer partido de la final de fase entre Saprissa y Alajuelense, los morados salieron a aclarar que sí contaban con el permiso para usar extintores durante el juego.

Según el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, Saprissa recibió una multa de ₡400.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido como local, de conformidad con el artículo 55.2, inciso m), al registrarse por primera vez el uso indebido de extintores.

Sin embargo, el departamento de prensa morado informó que el club sí contaba con los permisos por parte de Unafut, por lo que la multa fue eliminada.

“Nota aclaratoria: El Deportivo Saprissa contaba con autorización para el uso de los extintores; sin embargo, Unafut no lo comunicó oportunamente ni a los comisarios ni a la Federación Costarricese de Fútbol. Por tal motivo, el Tribunal Disciplinario notificó al club que dejó sin efecto la sanción por el uso de extintores”, mencionó.

Eso sí, los morados sufrieron además las siguientes sanciones:

Una multa de ₡1.687.500 , de conformidad con el artículo 32 bis, al ser la cuarta vez en el torneo que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Una multa de ₡250.000, de conformidad con el artículo 57, inciso 2), al ser la primera vez que no se utiliza el audio del himno oficial.



