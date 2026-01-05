Sangre morada: Víctor Cordero compartió con su hijo Thiago en partido de Saprissa

Uno de los momentos que más cautivó la atención de los 90 Minutos por la Vida fue que el excapitán de Saprissa, Víctor Cordero, compartió en cancha con su hijo Thiago.

Ambos son defensas y fueron titulares en el partido ante Herediano, en la actividad que se realiza en el Estadio Nacional.

Víctor tiene 52 años, mientras Thiago tiene 16 años y está comenzando su carrera en el conjunto morado.

El exjugador estuvo en cancha durante 13 minutos y posteriormente salió de cambio por Pablo Arboine.

Esta es una de las bonitas historias que se pueden disfrutar de este evento que abre el calendario futbolístico del año.

Los otros jugadores leyendas fueron

Javier Delgado de Alajuelense, Germán Chavarría de Herediano y Paolo Jiménez de Cartaginés.