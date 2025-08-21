Sandoval: "La camisa del Saprissa se prostituyó"

El periodista y director de Teletica Deportes Radio fue directo y enumeró algunos problemas que suceden en el Deportivo Saprissa tras la derrota 1-0 ante Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana.

Sandoval emitió un comentario picante sobre la responsabilidad de Paulo Wanchope y también de los jugadores del equipo.

"Está bien hay una responsabilidad que inicia pero hay una responsabilidad donde termina lo de Paulo porque porque hay jugadores que están con nada, que la camisa del Saprissa se abarató, que la camisa del Saprissa se prostituyó, que la camisa se la pone cualquier jugador", comentó Sandoval.﻿

El comunicador fue enfático en que "antes para ponerse la histórica gloriosa camisa del Saprissa se tenía que hacer mucho, hoy no tenés que hacer nada"

Incluso citó ejemplos como por ejemplo el caso de Mauricio Villalobos, quien llegó a préstamo procedente de Santa Ana, club descendido, o Marcos Escoe, quien estaba en Linafa.

"Hoy tenés que jugar en el último equipo del fútbol de nuestro país, en el descendido, para llegar al Saprissa, hoy tenés que jugar en Linafa, hoy te alcanzan tres o cuatro partidos buenos en un equipo de media tabla para abajo para que te contraten", indicó Sandoval.

Y añadió: "Hoy el Saprissa se abarató, hoy el Saprissa se acorrientó, hoy el Saprissa llega a cualquiera, hoy en el Saprissa hay futbolistas que llegaron con números paupérrimos de temporadas anteriores".

Además, Sandoval recalcó el caso de Gerson Torres, de quien "Jafet Soto estaba deseando que se lo llevarán del Herediano porque sus números eran malísimos y sus números siguen siendo muy flojos".

"La camiseta del Saprissa se abarató" pic.twitter.com/69kGaVteiO — Teletica Radio (@TeleticaRadio) August 21, 2025

Los morados suman una temporada de inconstancia en la que en el torneo nacional es quinto con siete puntos, a uno del líder Liberia y en la Copa Centroamericana es tercero con seis unidades, a una del Motagua de Honduras.