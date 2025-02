Sala IV ha recibido dos recursos tras castigo a José Giacone

Luego de que el técnico de Saprissa, José Giacone, fuera multado con 1 millón de colones por criticar el arbitraje, se ha dado a conocer que la Sala Constitucional ha recibido dos recursos de amparo por el tema de libertad de expresión.

“El primero fue presentado por un periodista y el segundo por una ciudadana que se identifica como abogada”, añaden.

También señalan que “en el segundo amparo se alega la violación al artículo 28 de la Constitución Política que reza que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley; y contra el artículo 33 que señala que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.

De los dos amparos, uno ya fue cursado y el otro se encuentra en estudio de admisibilidad.

Las declaraciones

Luego del clásico ante Alajuelense, en el que la central Marianella Araya dio cuatro minutos de reposición al final del partido, el técnico dijo lo siguiente.

“No, el tiempo vergonzoso. Solo en la jugada de Joshua Navarro se perdieron cuatro minutos. Yo no sé de dónde vienen las órdenes. Si viene del VAR o si viene o si hay algún interés aparte, pero yo ya no me callo más, porque es una vergüenza”.