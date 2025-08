Sala IV: Disciplinario de Fedefútbol violó libertad de expresión al castigar críticas al arbitraje

La Sala Constitucional respaldó libertad de expresión de José Giacone tras sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Los magistrados declararon con lugar dos recursos de amparo acumulados presentados contra la sanción de ₡1 millón impuesta al entonces entrenador del Deportivo Saprissa tras brindar algunas declaraciones, luego de un clásico nacional.

En la sentencia 2025-24742, por mayoría, "los magistrados concluyeron que, aunque las expresiones del director técnico contenían una crítica severa y sugería irregularidades, estas no alcanzan el umbral de insultos, expresiones ultrajantes ni incitación a la violencia, por lo que sí están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, según los estándares nacionales e internacionales".



Asimismo, se reconoció que la sanción afectó indirectamente el derecho de las personas a recibir información y opiniones sobre la actuación de los árbitros.



La Sala Constitucional estimó que el castigo disciplinario constituyó una restricción desproporcionada e ilegítima al derecho fundamental a la libertad de expresión.

y por eso se anuló la sanción contenida en el acuerdo del numeral 1.4.5.4 de la sesión ordinaria TDPD-TC-008-2025 del 10 de febrero de 2025 del Disciplinario de la Primera División de la Federación Costarricense de Fútbol.



En la sentencia también se condenó a la Federación Costarricense de Fútbol al pago de las costas, daños y perjuicios causados los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil.



Las declaraciones



Luego del clásico ante Alajuelense, en el que la central Marianella Araya dio cuatro minutos de reposición al final del partido, el técnico dijo lo siguiente.

“No, el tiempo vergonzoso. Solo en la jugada de Joshua Navarro se perdieron cuatro minutos. Yo no sé de dónde vienen las órdenes. Si viene del VAR o si viene o si hay algún interés aparte, pero yo ya no me callo más, porque es una vergüenza”, comentó Giacone en esa oportunidad.