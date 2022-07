¿Sacó la billetera el Deportivo Saprissa en el mercado de fichajes?

La principal pregunta que se hacen los aficionados del Deportivo Saprissa es si el club morado sacó la billetera en el actual mercado de fichajes con la contratación de jugadores como Javon East y Luis Paradela, además de las llegadas de Fidel Escobar, Youstin Salas y Pablo Arboine.

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, mencionó en conferencia de prensa que entiende el sentimiento del aficionado ante esta inquietud, pero que en esta ventana de fichajes esa situación no fue así como parece.

“Los temas de presupuesto o de oportunidades no siempre están ahí para hacer los fichajes que uno quiere o populares. Nosotros no estamos en el negocio de fichar por fichar, temas caprichos o no estamos en el concurso de ganar el torneo de fichajes, el trofeo que queremos ganar es el del campeón”, expresó en conferencia de prensa el jerarca tibaseño.