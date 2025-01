Sabin Merino: “Acá se verá si soy goleador o no”

Tras dejar ir a su último goleador, Javon East, Saprissa mandó a traer la solución de los goles hasta el Viejo Continente.

Así, los morados ficharon a Sabin Merino, centro delantero español de 33 años formado en el Athletic de Bilbao donde debutó y llegó a jugar en la LaLiga española, tuvo participación en la Europa League y se coronó campeón de la Supercopa de España.

Merino asegura ser un nueve más de constante movimiento que un goleador nato, aunque reconoce que al final los delanteros viven de la cantidad de celebraciones que firmen.

Esto es un repaso de la entrevista con el que se espera convertir en el nuevo goleador morado:

-¿Qué se siente ser el primer español en vestir la camiseta del Saprissa?

Es un resurgir. Venir acá a Costa Rica era una buena oportunidad para eso, para poder sentirse importante en un club tan grande como Saprissa.

-¿Cuéntenos un poco más de usted, dónde se formó, de dónde proviene?

Soy de Bilbao. Nací allá y me formé en el Athletic donde estuvo desde categorías inferiores y tuve la oportunidad de llegar a ser jugador profesional. Estuvo cuatro temporadas por allá y luego salí al club Leganés de la Primera División, después de eso pasé al Deportivo La Coruña, luego Zaragoza, Racing Ferrol y de ahí estuvo un año a préstamo en México con el Atlético San Luis.

-¿Cuáles son sus expectativas con el Saprissa?

Creo que las expectativas que trae todo un club grande. Apenas llegué al país, ya en el aeropuerto hubo aficionados y prensa recibiéndonos. Vengo a aportar lo máximo que pueda en todos los aspectos y ayudar todo lo que pueda con goles.

-¿Se atreve a dar una cuota de anotaciones?

No me gusta poner una cuota, pues lo que yo quiero es que Saprissa salga campeón y si puedo ayudar con anotaciones, pues mucho mejor. Pero lo primero y único fundamental es que Saprissa termine campeón.

-¿Sus números apenas registran 53 goles en 327 partidos disputados tanto en Primera como en segunda división de España?

Los números no importan, son el pasado. El pasado ya fue, y se me tiene que valorar por lo que haga en la cancha. Acá se verá si soy goleador o no.

-¿Sabin te han mencionado algo de las canchas del fútbol nacional que vas a enfrentarte incluso a terrenos sintéticos? ¿Hay algunos donde la temperatura es bastante alta?

Bueno, hay que adaptarse al final. Los jugadores nos tenemos que adaptar y saber rendir en todo tipo de cancha y bueno, hay que afrontarlo así.

-¿Sergio Gila mencionaba que usted estuvo entrenando durante sus últimos meses de inactividad. ¿Cómo se mantuvo en forma durante este periodo donde no tuvo competencia?

Bueno, pues allá en España tenía un entrenador personal que me ayuda siempre. Normalmente cada vez que estamos de vacaciones, pues voy allí a trabajar y me ayuda a estar en forma y aproveché, pues que estaba inactivo, pues para estar trabajando mucho con él y luego, pues entrenaba en un equipo de allí y para mantener un poco la forma, para no perder el contacto con el balón y sobre todo, pues, para llegar lo más preparado posible.

-¿Cómo llega Saprissa a tener contacto con Sabin Merino?

Sí, fue Sergio Gila. Al final yo hablé con él y me comentó un poco la opción de venir. Me habló del club, me habló de absolutamente todo y así fue. Personalmente, no nos conocíamos, pero me imagino que él al final había estado trabajando ahí en España, en el Valladolid, seguramente de habernos enfrentado me conocería.

-De hecho, él dice algo en la conferencia durante su presentación de que lo había sufrido, que incluso lo había tenido como rival. ¿Se refería a eso?

Personalmente, como he dicho no, al final había muchos equipos en España. Y bueno, personalmente no le conocía, pero si como tú dices al final de enfrentarnos es seguro que nos hemos cruzado más de una vez.

-¿Qué pasó por su cabeza cuando le dicen ir a jugar a Costa Rica? ¿Tal vez no es un destino muy común para ustedes estar tal vez más acostumbrados a un mercado más europeo?

Bueno, pues sí, vi que era una oportunidad muy buena y la verdad es que no tuve mucho que pensar porque al final, bueno, yo estuve en México y personalmente fue una experiencia muy buena y el poder vivir otra vez una experiencia similar y más teniendo la opción de estar en un club tan grande, pues la verdad es que poco qué pensar.

-¿Qué pasó ahí con tu anterior club? ¿Qué fue lo que sucedió para que pasaras tanto tiempo inactivo?

Bueno, al final el club yo pertenecía al Zaragoza. Venía de haber estado en a préstamo en el Racing de Ferrol. Llegué allí en pretemporada y bueno, pues faltando unas semanas me comunicaron que no contaban conmigo y bueno, pues al final intentamos buscar la mejor solución para ambos y bueno, pues no se dio la oportunidad de vincularme a otro club y tuve que estar inactivo.

-En el 2015 usted le quitó a Keylor Navas un récord de imbatibilidad de un portero del Real Madrid en un arranque de Liga. ¿Qué recuerda de ese gol?

Pues sí. A ver, pues fue mi primer año allí en el Athletic de Bilbao y nada, pues tuve la oportunidad de hacerle gol y ya te digo, en ese momento no estaba pensando mucho en si Keylor tenía un récord o no cuando terminó el partido, así que me dijeron que había cortado la racha, pero bueno.

¿Cuándo vino acá recordó algo de eso, de enfrentarse a Keylor Navas, que es la máxima figura nuestra, verdad?

Sí. Me enfrenté unas cuantas veces y creo que tuve la oportunidad de hacerle dos goles incluso.

-¿Cómo es su tipo de fútbol? ¿Es más de nueve de área o nueve falso, de salirse un poquito más, de moverse, de moverse más por el área?

Bueno, me considero un nueve completo, no me gusta. No me considero un jugador de área especial, en especial de área, porque me gusta moverme por toda la cancha, pero sí que me gusta estar en el área para hacer goles y llegar a zonas de remate. Estar pendiente del gol, vivir del gol. Al final creo que el centro delantero muchas veces este jugando mejor o peor siempre va a depender del gol.

El gol es lo que te marca la diferencia y me gusta mucho hacer goles, pero también me considero un jugador que puede aportar mucho en otras facetas del juego.

-¿Sus fortalezas cuáles serían, fútbol aéreo, pivote…?

Bueno, creo que soy un jugador que huele muy bien donde está el espacio. Me gusta caer a los espacios, desmarques a la espalda de la defensa, abrir espacios también para jugadores como tú dices, soportar, dejar de cara, habilitar a los compañeros para que encuentren espacios. Bueno, un poco me gusta el delantero completo.

-¿Cómo va el asunto del permiso de trabajo?

Bueno, pues estamos un poco pendientes de eso. No, no, realmente no sabemos cuánto va a tardar, pero bueno, sí que estamos un poco a la espera de que llegue el momento de debutar.

-Sé que se lo pregunta mucho, pero ¿usted y el jugador del Arsenal, Mikel Merino son familia?

Mikel Merino es mi hermano, pero no el jugador del Arsenal. Tengo un hermano que se llama Mikel, pero no es jugador del Arsenal. Siempre me preguntan por él, como si fuera de mi familia, pero no tenemos ninguna relación. Nos conocemos, pero no hay parentesco ni nada.

-¿Cómo palpita su debut con los morados?

Pues bueno, vamos a aprovechar para ponernos en forma, para llegar al 100% al momento de que nos toque jugar, para estar sobre todo preparados para desde el día 1, desde el minuto uno, ayudar en todo lo que se pueda al equipo.

-¿Qué le han dicho del ambiente que se vive en La Cueva?

Muchas ganas, la verdad. Me hablaron maravillas de cómo retumba aquí el estadio y nada, con muchas ganas de vivir eso y de sentir esa energía que transmite la afición.

-¿Qué piensa de que cada vez más vengan más españoles al fútbol tico?

No me sorprende. Esta es una liga muy competitiva, un país muy atractivo para venir en todos los sentidos y creo que al final que la gente se dé cuenta de que acá se compiten muy bien.