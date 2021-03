Saprissa volvió a dejar escapar la oportunidad de recortar distancias con la cima al conseguir un nuevo empate, esta vez ante San Carlos.



Este resultado dejó a los morados a siete puntos de Liga Deportiva Alajuelense, equipo que cumplió sus obligaciones al derrotar a Guadalupe en esta jornada 11.



"Intentamos por todos los medios el poder anotador el gol, pero nos faltó mucha contundencia o terminar la jugada", indicó el técnico morado, Roy Myers.



“No nos gusta ver hacia arriba, siempre queremos estar en el primer lugar, pero no depende única y exclusivamente de nosotros, estamos haciendo todo lo posible para ganar partido a partido”, agregó.



Al estratega no le sorprendió lo realizado por San Carlos en Tibás, equipo que estuvo dirigido por Gustavo Martínez, nombrado como interino ante la salida de Jeaustin Campos del banquillo.



“Gustavo es un muy buen técnico y trabajó con Erick Rodríguez y Jeaustin, sabíamos que se iban a plantar de esa manera con el bloque profundo. Al final generamos opciones pero pequeños descuidos no nos permite resolver el juego”, agregó.



Myers recuperó a Ariel Rodríguez, quien ingresó de cambio y espera estar aun mejor para el enfrentamiento del fin de semana ante Grecia.



“Es una alegría tenerlo de vuelta, es un jugador con características importantes y que tiene gol. Con el correr de los minutos estoy seguro que nos ayudará mucho”, concluyó.