Ronaldo Cisneros ante Orlando Sinclair, los encargados del gol de los finalistas

Sorteando a la crítica y consiguiendo goles importantes, así llegan Ronaldo Cisneros y Orlando Sinclair, los hombres gol de los dos finalistas, Alajuelense y Saprissa.

El mexicano tuvo un tibio arranque, pero en las últimas fechas se ha encendido y ya cosecha seis anotaciones en el Torneo de Apertura 2025, convirtiéndose en la solución goleadora de los rojinegros.

En la acera del frente, Sinclair suma la misma cantidad de goles en el torneo y también ha eludido críticas, pese a que ahora es la principal arma morada.

Los dos están a únicamente dos tantos del actual líder de goleo, el rojiamarillo Marcel Hernández, pero quien quedó fuera del certamen desde la fase regular, por lo que alguno de los dos amenaza el liderazgo.

Cara a cara.

Según datos de Unafut, Sinclair, ha disputado más minutos a lo largo de la temporada, con 1.069 minutos en 18 partidos, lo que se traduce en un promedio de 0,33 goles por cada 90 minutos.

Su presencia ha sido constante dentro del esquema tibaseño, no solo como referencia ofensiva, sino también como un jugador que aporta en la presión alta, el juego sin balón y el desgaste defensivo, aspectos valorados por el cuerpo técnico.

Por su parte, el mexicano Ronaldo Cisneros registra 906 minutos en 15 partidos, en los que también suma seis anotaciones, pero con un promedio superior de 0,43 goles por 90 minutos. Este dato lo coloca como un atacante más eficiente en términos de tiempo, capaz de marcar diferencias con menos participación sostenida en cancha.

Si se analizan las participaciones directas en gol —goles más asistencias—, ambos delanteros registran siete intervenciones ofensivas. No obstante, nuevamente Cisneros sobresale en el promedio, con 0,70 participaciones por 90 minutos, frente a las 0,57 de Sinclair, un indicador que refuerza su perfil como finalizador determinante dentro del área rival.

En el apartado disciplinario también se observan diferencias: Sinclair acumula cinco tarjetas amarillas, reflejo de un mayor involucramiento en duelos y presión constante, mientras que Cisneros solo ha sido amonestado una vez, coherente con un rol más posicional y enfocado en la definición.

En conclusión, el duelo estadístico entre Sinclair y Cisneros no se define únicamente por la cantidad de goles. El atacante del Saprissa ofrece regularidad, continuidad y aporte colectivo, mientras que el liguista destaca por su efectividad y contundencia inmediata.

Dos estilos distintos, pero igualmente valiosos, que explican por qué ambos se mantienen como referencias ofensivas en el actual torneo.



