Rolando Fonseca sobre la lluvia afectando el resultado del clásico: “Dejate de habladas”

El 3-3 final entre Saprissa y Alajuelense yen la ida de la final de segunda fase del Clausura tuvo a la lluvia como uno de los elementos del juego.

Cuando los equipos se fueron al camerino mientras se jugaba la segunda parte por las fuertes lluvias, el marcador favorecía a los morados.

Tras 20 minutos los futbolistas regresaron y los manudos empataron, se fueron arriba y vieron cómo los tibaseños sellaban el 3-3.

El analista Rolando Fonseca asegura que los visto en cancha, no se le puede achacar a la lluvia.

Sobre los goles tras el aguacero, esto dijo:

“Veamos los goles cuando llega la lluvia. Cuando llega la lluvia, los goles son horrores, no son errores, son horrores que usted deja de hacer. En eso no tiene que ver la lluvia”.

Otra voz que tocó el tema de la lluvia fue el también futbolista retirado y analista, Pablo Izaguirre,

“Escucho mucho que dicen que la Liga pasa a ganar el partido y que lo empata y todo por el tema de la lluvia. Entonces, yo me pregunto, si saben que siempre a la tarde en Tibás y en la cancha de Saprissa llueve, ¿por qué no programan los partidos domingo a las 11 de la mañana? Esas son las cosas que yo no entiendo”, concluyó.