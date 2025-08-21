Rolando Fonseca a Saprissa: "Vienen con la misma cantaleta todos los partidos"

El exjugador Rolando Fonseca criticó con dureza a Saprissa, en especial a los jugadores tras la derrota 1-0 ante el Independiente de Panamá.

"Un equipo confundido, sin ideas, las ideas no son solo de Paulo (Wanchope), es un 50-50, qué pasa con el jugador que tiene que tomar la decisión, por qué no se conjugan en el juego", comentó Fonseca en el análisis de la jornada en Telenoticias.

Fonseca también tuvo unas palabras claras para los jugadores del Monstruo.

"Si usted quiere asumir una responsabilidad de líder, sale y da nombres, yo salgo y los digo, es responsabilidad de cada uno de ustedes (jugadores), no es dar más, vienen con la misma cantaleta todos los partidos, perdón afición; no señor, esto no es de disculpas cada vez que se cae, es de responsabilidades y su presidente se los ha dicho, necesita que cada uno se juegue su chance", añadió.

Incluso también analizó el presente de Paulo Wanchope y comparó la realidad del club con Vladimir Quesada.

"Con Vladimir ganaban, clasificaban, lograban torneos, opero varios jugadores de ellos decían que no iban al gimnasio, que les permitían estar pasados de peso, pero llegó alguien a exigirles peso, profesionalismo, intensidad, más juego y resulta que ahora hay menos resultados, qué será que no les gusta la exigencia en el camerino", agregó.

Específicamente, a Wanchope, Fonseca le dio un consejo: "Paulo tome decisiones, es usted el responsable, el primero que se va a ir es usted, es usted el responsable por estar resguardando a varios que no te amparan a vos...".